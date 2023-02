Momento culminante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Momento culminante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACME

Significato/Curiosita : Momento culminante

Il mercoledì delle ceneri che segna l'inizio della quaresima. il momento culminante si ha dal giovedì grasso fino al martedì, ultimo giorno di carnevale...

acme corporation è un'azienda immaginaria del mondo dei looney tunes e di altri film e serie animate. il nome acme è ironico poiché deriva dal greco aµ...

