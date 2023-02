Ha Luanda come capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha Luanda come capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANGOLA

Significato/Curiosita : Ha luanda come capitale

luanda, già são paulo da assunção de loanda, è la capitale e la principale città dell'angola, nell'africa centrale. situata sull'oceano atlantico, è anche...

Significati, vedi angola (disambigua). coordinate: 12°21's 17°21'e / 12.35°s 17.35°e-12.35; 17.35 l'angola (ufficialmente repubblica di angola) è uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

