Località francese situata di fronte a Dover - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località francese situata di fronte a Dover. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CALAIS

Significato/Curiosita : Localita francese situata di fronte a dover

Il fronte italiano (in tedesco italienfront o südwestfront, "fronte sud-occidentale" o anche gebirgskrieg, ossia "guerra di montagna"), comprende l'insieme...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calais (disambigua). calais (/ka'l/; in piccardo: calés o calé, in olandese: kales, in fiammingo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con località; francese; situata; fronte; dover; Piccole località … e le loro abitanti!; Una località turistica del Cadore; località climatica della Val Gardena; Una località turistica del Trapanese; Il più lungo fiume francese ; Paul __, pittore francese del Divisionismo; Stile francese del 700; __ à la bourguignonne, piatto da ristorante francese ; situata molto in basso; Zona del campo di rugby situata dietro ciascuna porta; Storica località situata sulla costa egiziana; Area pianeggiante situata oltre i 300 m.s.l.m; Favoloso animale con la lancia in fronte ; fronte ggia Buda; Di fronte al tiratore; Grande penisola di fronte al Giappone; Militare che viene meno ai suoi dover i; Li ha il cittadino insieme ai dover i; dover e e potere : servili = Essere e avere : x; Pretesti per sottrarsi a un dover e; Cerca nelle Definizioni