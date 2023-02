La lascia il bastimento in movimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lascia il bastimento in movimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Significato/Curiosita : La lascia il bastimento in movimento

Era stato realizzato un altro sfortunato transatlantico, il titanic. il bastimento italiano fu la prima nave ad avere a bordo tre piscine aperte, una per...

Cercando s.c.i.a., vedi segnalazione certificata di inizio attività. la scia è un fenomeno fluidodinamico che si verifica ogni qual volta un corpo solido... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con lascia; bastimento; movimento; Non si lascia no turbare facilmente - antitesi; lascia rsi andare... psicologicamente; Si lascia no turbare facilmente; Prende ciò che gli si lascia ; Un bastimento a due alberi; bastimento munito di macchine a vapore; movimento bancario in entrata o uscita; movimento dell aereo; movimento strategico; movimento che rivalutò l arte medievale; Cerca nelle Definizioni