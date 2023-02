Il credito che una banca ritiene di concedere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il credito che una banca ritiene di concedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CASTELLETTO

Significato/Curiosita : Il credito che una banca ritiene di concedere

(disambigua). il mutuo è un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, in credito o prestito una somma di denaro...

castelletto cervo – comune italiano in provincia di biella castelletto d'erro – comune italiano in provincia di alessandria castelletto di branduzzo –... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

