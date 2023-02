Consonanti in... capo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consonanti in... capo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CP

Significato/Curiosita : Consonanti in... capo

Sintesi, consiste di 28 consonanti, più un grafema particolare (hamza) e alcuni simboli grafici particolari. tre di queste consonanti hanno un valore semiconsonantico...

Cerebrale infantile cp – abbreviazione del gruppo ciclopentadienile cp – creatinfosfato cp – codice vettore iata della canadian airlines cp – codice iso 3166-2:gh... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

