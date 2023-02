Come un oggetto di facile uso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un oggetto di facile uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MANEGGEVOLE

Significato/Curiosita : Come un oggetto di facile uso

oggetto (informatica). un oggetto è una istanza di una classe. esso è dotato di tutti gli attributi e i metodi definiti dalla classe, ed agisce come un...

Versione (motori più potenti con un peso inferiore) lo rendono ancora più maneggevole. il controller ha avuto tale successo che si trovano in vendita kit (formati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con come; oggetto; facile; Ha Luanda come capitale; Gli studiosi come Durkheim; I crostacei come le aragoste; Gravoso come un incarico difficile; Un soggetto di discussione; oggetto qualsiasi; Lo è l oggetto di cui va a caccia il collezionista; oggetto geometrico dotato di omotetia interna; facile a intendersi, evidente; facile ... all ilarità; È molto facile distinguerlo dal dromedario; Gioioso e facile al riso; Cerca nelle Definizioni