Comandano in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comandano in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CAPOCUOCHI

Significato/Curiosita : Comandano in cucina

La brigata di cucina è l'insieme di tutto il personale di cucina, sia operatori qualificati sia apprendisti, che opera nella preparazione professionale...

(disambigua). william orpen, chef de l'hôtel chatham, paris lo chef o capocuoco è un cuoco altamente qualificato, competente in tutti gli aspetti della... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con comandano; cucina; Li comandano i maggiori; Le virgolette... che comandano ; comandano i plotoni; Raccomandano la pulizia; Il commissario che ama la buona cucina e il calvados; La si cucina con il forno a legna; Tagliatelle in brodo della cucina orientale; Così è detta la cucina che unisce diverse tradizioni; Cerca nelle Definizioni