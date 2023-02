È collegato al giunto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È collegato al giunto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEMIASSE

Significato/Curiosita : E collegato al giunto

Funzionamento del giunto cardanico in ingegneria meccanica il giunto cardanico, giunto di cardano o semplicemente cardano (afi: /kar'dano/) (in inglese...

Il semiasse maggiore a {\displaystyle a} è un concetto geometrico applicabile all'ellisse e all'iperbole. a è il semiasse maggiore, b il semiasse minore... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Il Paese collegato all Europa dalla Via della Seta; collegato a Internet; collegato , congiunto; Lo è chi è collegato ad internet; Il pubblico raggiunto da uno spot pubblicitario; Congiunto , ma non parente; Si dice di uno giunto al successo; Valore Aggiunto