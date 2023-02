C è chi li versa prima di fare il bagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi li versa prima di fare il bagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SALI

Significato/Curiosita : C e chi li versa prima di fare il bagno

Mentre finge di mostrare come si prepara le metanfetamina, walter versa un barattolo di fosforo rosso nell'acqua bollente accecando i due e sprigionando...

Acetati sono sali dell'acido acetico carbonati sono sali dell'acido carbonico cloruri sono sali dell'acido cloridrico cianuri sono sali dell'acido cianidrico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con versa; prima; fare; bagno; Il barman lo versa nel cocktail Martini; Fa schiuma versa ndola; Uniti contro l avversa rio; Fiume che attraversa la Polonia; Loretta __: lanciò Maledetta prima vera; In prima vera diventa legale; Calciatori di prima linea; Secondo la Bibbia Eva fu la prima ; Si usavano per fare il bucato; fare opera di intercessione; fare il gorilla; Arnesi per fare il burro; Il bagno d un locale; Un bagno di vapore; Una cabina in bagno ; L antiquata vasca per fare il bagno ; Cerca nelle Definizioni