Un appello che fa cambiare rotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un appello che fa cambiare rotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SOS

Significato/Curiosita : Un appello che fa cambiare rotta

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sos (disambigua). sos in codice morse sos è la sequenza di tre lettere che normalmente descrive... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con appello; cambiare; rotta; Un solenne scappello tto; Premere forte il cappello in testa; Le prime in appello ; Vecchio cappello a cilindro; La può cambiare chi ascolta la radio; Costringe un funzionario a cambiare città; Si apre per far cambiare l aria alla cabina; Valérie, l autrice del bestseller cambiare l acqua ai fiori; Ammasso di rotta mi metallici; Tengono in rotta le navi; Tiene in rotta la nave; Le aggrotta il contrariato; Cerca nelle Definizioni