È adatta per sgranarvi i legumi e battere il grano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È adatta per sgranarvi i legumi e battere il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : E adatta per sgranarvi i legumi e battere il grano

aia – codice iso 3166-1 di anguilla aia – codice nazione della fifa per anguilla aia – codice aeroportuale iata dell'aeroporto alliance municipal di alliance... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 febbraio 2023

Altre definizioni con adatta; sgranarvi; legumi; battere; grano; Non adatta allo scopo; La qualità di chi si adatta con elasticità; L adatta mento d un abito; Modellato per adatta rsi alla forma del corpo umano; legumi spesso serviti con il cotechino; Una legumi nosa esotica coltivata come foraggio; I legumi di Castelluccio; legumi di forma sferica; battere il __ finché è caldo; Lo sbattere delle onde contro lo scafo; Dibattere in assemblea; battere le ali volando; Il vaso di legno con cui si misurava il grano ; Cumuli di covoni di grano ; La battitura del grano ; La lolla del grano ; Cerca nelle Definizioni