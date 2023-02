Appena messe in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appena messe in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VARATE

Significato/Curiosita : Appena messe in acqua

All'impianto produttivo aquilano: molti negozi e attività commerciali erano state messe fuori uso con forti ripercussioni occupazionali a breve, medio e lungo termine...

E precisione, donavano al blocco la tipica forma di parallelepipedo. le varate erano veri e propri eventi, spettacolari e grandiosi (infatti il nome deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

