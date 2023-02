Un sistema per controllare la velocità media - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema per controllare la velocità media. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TUTOR

Significato/Curiosita : Un sistema per controllare la velocita media

Costruzione l'alta velocità (av) è un sistema di trasporto ferroviario costituito dall'insieme delle infrastrutture, dei treni, dei sistemi di segnalamento...

tutor – opera teatrale di cui ci ha lasciato testimonianza cicerone tutore – in ambito giuridico, un rappresentante legale tutore – una figura professionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Il sistema degli ambientalisti; Unità del terzo ordine nel sistema decimale; Un sistema di rifornimento via… cielo; Nervo del sistema vegetativo; controllare l avversario; controllare , passare in rassegna; controllare , dominare; Ogni tanto è meglio farsela controllare ; __ 500: treno ad alta velocità ; Si propagano alla velocità di oltre 200 km orari; Equino che gareggia in velocità ; Antonio, pistard campione del mondo di velocità ; Classe di protozoi che si muovono nell acqua media nte ciglia permanenti; Immedia to… come nel pugilato!; Nella Divina Commedia la prima è l Inferno; Permette di comprendere immedia tamente chi parla un altra lingua;