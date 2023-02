La forma di governo istituita da Diocleziano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma di governo istituita da Diocleziano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TETRARCHIA

Significato/Curiosita : La forma di governo istituita da diocleziano

Collettivamente come il consortium imperii. fu diocleziano a introdurre questa forma di governo, con la cosiddetta tetrarchia, che in origine consisteva...

Suddivisione del regno di erode il grande alla sua morte: tetrarchia di erode antipa (viola) e tetrarchia di erode filippo ii (arancio) nell'antica grecia e... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

