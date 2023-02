Breve poesia satirica o amorosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve poesia satirica o amorosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : STRAMBOTTO

Significato/Curiosita : Breve poesia satirica o amorosa

(pasquale) con mario castellani. la scenetta venne poi incisa, insieme alla poesia 'a livella, in un disco 33 giri dell'attore. nel suo ultimo periodo di vita...

= "strambotto romagnolo", rima baciata; ababccdd = "rispetto toscano", rima alternata i primi 4 versi e rima baciata gli ultimi 4. lo strambotto venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con breve; poesia; satirica; amorosa; Latino... in breve ; Citazione... in breve ; Smettere per breve tempo; Tabella in breve ; L …oscurità nella poesia ; Verso della poesia classica; L ...oscurità nella poesia ; Tipo di verso della poesia greca e latina; satirica mente epico; Sigla che designava satirica mente e spregiativamente la propaganda fascista; È stata una rivista satirica italiana; Pianta lassativa omonima di una Band satirica ; Quella clamorosa è una piazzata; Fuga amorosa in Sicilia; Reazione clamorosa ; Clamorosa lite; Cerca nelle Definizioni