Spronare, dare incentivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spronare, dare incentivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STIMOLARE

Significato/Curiosita : Spronare dare incentivo

Lì comprese "il potere della tradizione religiosa afro-americana nello spronare cambiamenti sociali": manifestanti di occupy wall street chiedono a obama...

Particolari molecole di natura peptidica o oligo-proteica in grado di stimolare direttamente una risposta massiccia ed eccessiva da parte del sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

