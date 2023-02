Protendere in avanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protendere in avanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPORGERE

Significato/Curiosita : Protendere in avanti

in cui le protende verso la luce. gli stivali erano ingombranti e altrettanto pesanti e vennero realizzati in modo tale da far protendere in avanti il...

Contrapposizione al prognatismo mascellare, ovvero quando è la mascella a sporgere rispetto alla mandibola. la condizione può essere trattata mediante trattamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Un ostacolo davanti alla trincea; Mettere il __ davanti ai buoi; avanti Cristo; Stanno avanti agli altri;