Un gemello non parente - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SOSIA

Significato/Curiosita : Un gemello non parente

55-57;giuda1,1, su laparola.net. fratelli di gesù giacomo il giusto giuseppe il giusto simone (parente di gesù) giuseppe (parente di gesù) giuda di gerusalemme...

Il sosia è colui che presenta una somiglianza fisica, specialmente a livello del viso, con un'altra persona. questo fatto ha maggiore risonanza se la... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

