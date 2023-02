Sloveni e Croati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sloveni e Croati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SLAVI

Significato/Curiosita : Sloveni e croati

Balcanico del 1918, vedi stato degli sloveni, croati e serbi. il regno dei serbi, croati e sloveni (in serbo e croato: , ...

Popolo slavo. slavi occidentali slavi orientali slavi meridionali distribuzione degli slavi per lingua. gli slavi sono un ramo etno-linguistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

