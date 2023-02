Proprio così per Cicerone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprio così per Cicerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SIC

Significato/Curiosita : Proprio cosi per cicerone

Disambiguazione – "cicerone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicerone (disambigua). marco tullio cicerone (in latino: marcus tullius...

Se stai cercando altri significati, vedi sic. sic (pronuncia /'sik/) è un termine della lingua latina (sic, la cui traduzione letterale è "così") ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con proprio; così; cicerone; Il diritto di un popolo di decidere liberamente del proprio destino; Risponde proprio a tutti; Vivono solamente del proprio salario; Ciascuno ha il proprio ; così è chi sta sudando; così erano le educande; così si dice un frutto la cui polpa si stacca con facilità dal nocciolo; così sono le amarene; L arte di cicerone ; Tre volte per cicerone ; cicerone sventò quella di Catilina; Un testo per chi studia la lingua di cicerone ; Cerca nelle Definizioni