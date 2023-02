Bus che vanno e vengono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bus che vanno e vengono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SHUTTLE

Significato/Curiosita : Bus che vanno e vengono

Usb (disambigua). usb (acronimo di universal serial bus, pronunciato /jun'v()s 'si bs/) è uno standard industriale di comunicazione seriale...

Transportation system (sts), comunemente noto come space shuttle, navetta spaziale o shuttle, è stato un sistema di lancio spaziale riutilizzabile della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con vanno; vengono; Quelli che non se ne vanno ; Quelle del gioco vanno rispettate; Non sempre vanno d accordo con la suocera; vanno irrigati spesso; vengono incisi sul quadrante della meridiana; vengono usati come ornamenti; vengono trainati; Lo sono i record che non vengono superati; Cerca nelle Definizioni