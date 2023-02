I banchi di sabbia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I banchi di sabbia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SECCHE

Significato/Curiosita : I banchi di sabbia

Utilizzato come luogo di sosta da foche, trichechi o numerose specie di uccelli che trovano qui anche una fonte di nutrimento.. i banchi di sabbia possono formarsi...

Sullo scoglio all'estremità settentrionale dell'area delle secche. geologicamente le secche sono costituite da una panchina calcareo-arenacea, con alcuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

