Il far feste del cane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il far feste del cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCODINZOLARE

Significato/Curiosita : Il far feste del cane

Può esprimere il desiderio di tornare normale, perché cosmo e wanda non capiscono ciò che dice. resta una soluzione: far desiderare al cane nel corpo di...

Completamente diversa in un'altra, per esempio comunicare minaccia. (es. scodinzolare nei cani e nei gatti). spesso, gli etogrammi sono gerarchici nella presentazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

