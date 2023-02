Il rivestimento esterno della carrozzeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rivestimento esterno della carrozzeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCOCCA

Significato/Curiosita : Il rivestimento esterno della carrozzeria

La carrozzeria è il rivestimento esterno di un veicolo a motore come per esempio automobile, autobus o camion. nel caso della motocicletta, la carrozzeria...

Deformazione del pannello senza intaccare la scocca. con il termine "scocca lastrata" si indica invece l'insieme della scocca e dei pannelli di carrozzeria. la lancia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con rivestimento; esterno; della; carrozzeria; Struttura sottile di delimitazione o rivestimento anatomico; In mezzo al rivestimento ; rivestimento estetico lucente su un metallo; Artistico rivestimento di legno per pareti; Il Fabrizio che impersona Aldo Moro nel film esterno notte; Interno : endo = esterno : x; L esterno del bar; La causa che si verifica all esterno di un sistema; Le fabbriche della seta; È un evidente manifestazione della bronchite; Si dice della retorica vuota e inefficace; Vi si custodirono le tavole della legge; L ossatura della carrozzeria dell auto; Tipo di carrozzeria ; Tipo di carrozzeria per auto sportive; Intorno alla carrozzeria per proteggerla dai colpi; Cerca nelle Definizioni