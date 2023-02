Sorgo o piccola assennata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorgo o piccola assennata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAGGINA

Significato/Curiosita : Sorgo o piccola assennata

Archeologo e vulcanologo, ambasciatore inglese a napoli, il viaggiatore michele sorgo e altri ancora. sembra però che carlo antonio marin, amante della vita in...

Sorgo (sorghum vulgare pers, sin. sorghum bicolor l. moench), o anche saggina, è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle graminacee... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

