Richiede poche parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Richiede poche parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIASSUNTO

Significato/Curiosita : Richiede poche parole

1947, con le quali, in applicazione all'art. 45 del trattato di pace, richiede la consegni di 27 presunti criminali di guerra italiani, specificando per...

Del riassunto sono le più svariate, dal cosiddetto abstract al riassunto considerato come attività scolastica. ci si attende in genere da un riassunto che:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con richiede; poche; parole; Avidità nel richiede re; richiede speciali stecche; Un primo che richiede farina e patate; richiede la siringa; poche ; poche parole sul tema; Fa le corse in poche città; Disegni con poche linee; Donne che non amano i giochi di parole - antitesi; Donne che amano i giochi di parole ; Petrolio in due parole ; È spesso più eloquente delle parole ; Cerca nelle Definizioni