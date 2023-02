Un tasto che fa suonare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tasto che fa suonare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PLAY

Significato/Curiosita : Un tasto che fa suonare

Due manuali, è possibile accoppiare questi ultimi in modo che un solo tasto faccia suonare tre corde; in questo caso, una delle tre è da quattro piedi...

play – film del 2000 diretto da anthony minghella play – film del 2003 diretto da john sullivan play – film del 2005 diretto da alicia scherson play –... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con tasto; suonare; tasto d invio del PC; Il tasto d invio del PC; Il cantasto rie medievale; Pratica di aggiornamento del catasto : __ catastale; suonare le nacchere; Fisarmonica per suonare tango; Per suonare il tamburo; Il suonare del campanello; Cerca nelle Definizioni