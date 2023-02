Ha il pigmento verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha il pigmento verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ha il pigmento verde

"essere verde". lo stesso argomento in dettaglio: pigmento biologico. il colore verde si trova in natura in molti minerali e rocce, tra cui l'ambra verde, alcuni...

pianta – tipo di disegno architettonico in scala piante – uno dei regni degli esseri viventi pianta – la parte inferiore del piede altri progetti wikizionario...