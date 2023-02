Un tessuto di cotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto di cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERCALLE

Significato/Curiosita : Un tessuto di cotone

Frammenti di tessuto di cotone risalenti al v millennio a.c. sono stati rinvenuti nella civiltà della valle dell'indo. una fase della lavorazione del cotone in...

Il percalle è un tipo di tessuto ad armatura tela, di medio peso, molto fine e compatto, di mano liscia. realizzato con filati molto sottili di cotone... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

