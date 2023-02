Quote assegnate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quote assegnate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PARTI

Significato/Curiosita : Quote assegnate

Economici e finanziari, tra cui: l'otto per mille (quote assegnate e ripartizione di quelle non assegnate) finanziamenti a scuole ed università non statali...

Disambiguazione – "parti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi parti (disambigua). l'impero partico (247 a.c. – 224 d.c.) o arsacide fu... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

