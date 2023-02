Manifestare, rivelare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manifestare, rivelare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALESARE

Significato/Curiosita : Manifestare rivelare

Questa sua finzione. la metacomunicazione, quindi, per bateson serve per rivelare la natura del "come se" del gioco, e la sua creazione di un mondo irreale...

Proprio piacere personale: i lunghi monologhi le servono, inoltre, per palesare al pubblico le proprie idee ma anche per guadagnarsene le simpatie, visto...

