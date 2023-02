Serve insieme al trattore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve insieme al trattore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OSTESSA

Significato/Curiosita : Serve insieme al trattore

Durante la messa a punto del trattore. l'automobile, costruita quando francesco ed eugenio hanno sedici e dodici anni, gli serve per andare a far visita alla...

Conte rodolfo è intento a corteggiare lisa. quando s'odono dei passi, l'ostessa fugge precipitosamente, ma prima riconosce amina, che in stato di sonnambulismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con serve; insieme; trattore; serve per pescare i polpi; Quello… fizz si serve con ghiaccio; Senza filo, non serve ; serve per travasare; Un insieme di ceffi; insieme ai proverbiali corsi storici; Si considerano insieme ai difetti; Un insieme di due cose; In cima al trattore ; La spalla detrattore ; Si aggancia dietro al trattore ; Una macchina che si aggancia al trattore ; Cerca nelle Definizioni