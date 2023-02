Nulla __: permesso dato dalle autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nulla __: permesso dato dalle autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSTA

Significato/Curiosita : Nulla : permesso dato dalle autorita

Il nulla osta sicurezza (in acronimo nos) nell'ordinamento italiano è un'abilitazione per persone fisiche, enti, imprese e società, al trattamento di informazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

