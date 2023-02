Adesso, se scambi gli estremi, è un porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adesso, se scambi gli estremi, è un porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ODESSA

Significato/Curiosita : Adesso se scambi gli estremi e un porto

3 gennaio 2019 (archiviato il 4 giugno 2017). ^ se c'è una nave dei veleni al largo di melito porto salvo qualcuno sa già tutto, in strill.it. url consultato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi odessa (disambigua). odessa (afi: /o'dessa/ o /o'dssa/; in ucraino: , traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con adesso; scambi; estremi; porto; In una parola, adesso e in nessun momento; adesso non ci sei, ma prima..; adesso ... per i Napoletani; adesso molto in breve; Termine che viene contrapposto a denaro negli scambi borsistici; Genera scambi o di persona; scambi ferroviari; Si scambi ano discorrendo; Gli estremi del trekking; Un estremi tà del remo; Gli estremi del fantasy; Gli estremi dell operazione; porto e città dell Istria; È a lato del porto ne; porto Torres è su quello dell Asinara; Parte del porto destinata all approdo; Cerca nelle Definizioni