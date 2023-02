Via __: fa capo a Porta Pia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Via __: fa capo a Porta Pia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NOMENTANA

Significato/Curiosita : Via : fa capo a porta pia

Maria pia di meo nel 1971 maria pia di meo, pseudonimo di maria pia tempestini (roma, 23 settembre 1939), è un'attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio...

Disambiguazione – "nomentana" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi nomentana (disambigua). la via nomentana era un'importante via consolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con capo; porta; Può non avere né capo né coda; Un capo lavoro architettonico di Frank Lloyd Wright; __ di Stendhal: il turbamento che prende al cospetto di capo lavori dell arte; Rapace con due ciuffi di piume sul capo ; Un porta fortuna che respira; I dispositivi che agevolano il decollo dalla porta erei; Più è alta e più il porta foglio ne risente; Aiutò Gesù a porta re la croce sul Calvario; Cerca nelle Definizioni