Indica al fotografo l inquadratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica al fotografo l inquadratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIRINO

Significato/Curiosita : Indica al fotografo l inquadratura

E "primissimo piano". restringendo l'inquadratura su un singolo particolare si ottiene il "dettaglio". inquadratura che riprende la figura intera del soggetto...

mirino – in fotografia, lo strumento utilizzato per comporre l'inquadratura mirino – congegno utilizzato per puntare un'arma da fuoco mirino – nelle macchine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

