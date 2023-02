Si usavano per fare il bucato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usavano per fare il bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASTELLI

Significato/Curiosita : Si usavano per fare il bucato

Nascosto con il gomito. comportamento per esempio usato anche come segno d'intesa per ricevere il consenso su quello che si sta per dire o per fare. dare di...

Mario clemente mastella (ceppaloni, 5 febbraio 1947) è un politico italiano, sindaco di benevento dal 20 giugno 2016. esponente della democrazia cristiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con usavano; fare; bucato; Li usavano gli antichi tipografi; Gli antichi romani lo usavano al posto dello zucchero; I nazisti la usavano per creare messaggi cifrati; Si usavano nei telefoni pubblici; fare opera di intercessione; fare il gorilla; Arnesi per fare il burro; Rifare le stesse cose; L asse per il bucato diventata strumento musicale; L operazione che segue il bucato ; Uomini che fanno il bucato ; Serve dopo il bucato ; Cerca nelle Definizioni