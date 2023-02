Nutrire speranze irrealizzabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nutrire speranze irrealizzabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ILLUDERSI

Significato/Curiosita : Nutrire speranze irrealizzabili

Che ha un aneurisma aortico e che l'intervento di conseguenza sarebbe irrealizzabile; a claire e morgan viene però in mente una soluzione, approvata da andrews...

Non illudersi mai, su filmaffinity. (en) cruel intentions 2 - non illudersi mai, su box office mojo, imdb.com. (en) cruel intentions 2 - non illudersi mai... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

