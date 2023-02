Un tipo di conflitto molto temuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di conflitto molto temuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : GUERRA NUCLEARE

Significato/Curiosita : Un tipo di conflitto molto temuto

Il conflitto armato colombiano, o guerra civile colombiana, è un conflitto iniziato in colombia negli anni '60 e in via di risoluzione grazie agli accordi...

Bandiere a mano per guerra nucleare o guerra atomica si intende un conflitto tra due o più paesi nel quale le fazioni fanno uso di armi nucleari. gli effetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

