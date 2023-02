Serve per pescare i polpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per pescare i polpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIOCINA

Significato/Curiosita : Serve per pescare i polpi

Adriatico di pesce (scorfani, gamberi, polpi e rane pescatrici). tra i dolci è tipica la cicerchiata teatina per il periodo natalizio. la processione del...

Arpone l'arpóne (impropriamente arpione, meno corretto ma più comune) o fiocina, è uno strumento da caccia che consiste in una lunga lancia utilizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con serve; pescare; polpi; Quello… fizz si serve con ghiaccio; Senza filo, non serve ; serve per travasare; Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio; In esso è vietato pescare ; Arpone per pescare seppie o polpi; Approfittare di situazioni ambigue: pescare nel __; I fili per pescare ; Organi adesivi dei polpi ; Arpone per pescare seppie o polpi ; Un negozio in cui comprare totani, orate e polpi ; Li hanno i polpi ; Cerca nelle Definizioni