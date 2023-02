Si piegano per prendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si piegano per prendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DITA

Significato/Curiosita : Si piegano per prendere

Generalissimo d'occidente intendesse in realtà marciare su costantinopoli per prendere il suo posto come reggente di arcadio (stilicone sosteneva di essere...

La mia storia tra le dita è un singolo del cantautore italiano gianluca grignani, pubblicato il 17 novembre 1994 come primo estratto dal primo album in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con piegano; prendere; Lo piegano i frutti; Si spiegano al vento; Analogie che spiegano cosa si intende dire; Si impiegano come lubrificanti; Riprendere , inglobare di nuovo; Permette di comprendere immediatamente chi parla un altra lingua; La tendenza a prendere immediate risoluzioni; prendere posto sulla nave; Cerca nelle Definizioni