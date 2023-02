Può non avere né capo né coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può non avere né capo né coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISCORSO

Significato/Curiosita : Puo non avere ne capo ne coda

Killua, preoccupato di avere trovato il nome del capo della brigata dentro il gioco: kurapika, per nulla impaurito, afferma che non può trattarsi di lui poiché...

Ricerca intellettuale (es: discorso giuridico, discorso religioso, discorso medico, ecc.). michel foucault ha definito il discorso come "un ensemble de séquences... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

