I crostacei come le aragoste - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : DECAPODI

Significato/Curiosita : I crostacei come le aragoste

L'aragosta (palinurus elephas fabricius, 1787), conosciuta comunemente come aragosta mediterranea, aragosta spinosa europea, aragosta spinosa comune,...

I decapodi (decapoda latreille, 1802) sono un ordine di crostacei della classe malacostraca, caratterizzati dalla presenza di 10 zampe. in italiano vi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

crostacei marini simili all aragosta; Il mercato dei pesci e dei crostacei ; I crostacei come i balani; Si prepara con pezzetti di pesce e crostacei ; Gravoso come un incarico difficile; Una coppia come Ficarra e Picone; Sorteggio come quello dei numeri del lotto; Lo sono animali come pecore e agnelli; Le hanno gli astici ma non le aragoste ; Sono simili alle aragoste ; Lo sono gamberi, granchi e aragoste ; Lo sono granchi, aragoste e gamberi;