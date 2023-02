Linea che unisce i punti della carta alla stessa quota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linea che unisce i punti della carta alla stessa quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CURVA ALTIMETRICA

Significato/Curiosita : Linea che unisce i punti della carta alla stessa quota

Miglioramento della qualità della vita, alcune organizzazioni internazionali sono arrivate ad adottare il cosiddetto ‘bilancio integrato’ che unisce la rendicontazione...

Corrispondente alla curva altimetrica di 583,6 m s.l.m. sulle falde del monte alto al confine con adro. la reale escursione altimetrica del comune e quindi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

