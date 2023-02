I punti deboli o problematici di un progetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I punti deboli o problematici di un progetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRITICITÀ

Significato/Curiosita : I punti deboli o problematici di un progetto

Confronti di persone o gruppi di persone percepite come più deboli dal soggetto (singolo individuo o gruppo di individui) che perpetra uno o più atti in...

Di nomisma sono comunque presentati senza nascondere alcune evidenti criticità, come il fatto che la misura abbia interessato soprattutto la fascia più... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

Altre definizioni con punti; deboli; problematici; progetto; Uno spunti no all aperto; I punti da raggiungere; La differenza di potenziale fra due punti di un circuito elettrico; I punti del dermatologo; Fiochi, deboli ; Mancano ai deboli ; Così il missile che deve indeboli re la contraerea; Logorarsi, indeboli rsi; L ideazione d un progetto ; progetto irrealizzabile; Vi è un progetto in attesa; Località del Nuovo Messico che ci ricorda il progetto Manhattan; Cerca nelle Definizioni