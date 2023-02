Sacrificio iniziale di un pedone negli scacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sacrificio iniziale di un pedone negli scacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : CONTROGAMBETTO

Significato/Curiosita : Sacrificio iniziale di un pedone negli scacchi

un pedone bianco nel gioco degli scacchi il pedone (, ) è uno dei pezzi a disposizione dei giocatori. è il pezzo più presente sulla scacchiera (ve ne...

Usato per difendersi da un'altra azione di gambetto si chiama controgambetto (es. controgambetto albin). il termine deriva dall'italiano del cinquecento, epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

