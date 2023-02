Rende più solido un terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende più solido un terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : COMPATTAMENTO

Significato/Curiosita : Rende piu solido un terreno

Principale di un terreno di coltura è ad esempio la co2. un terreno può essere reso solido semplicemente aggiungendo agar agar all'1,5%. l'agar è un polisaccaride...

Evitare la formazione della cosiddetta crosta superficiale, diminuire il compattamento, mantenere la struttura e mitigare la temperatura del suolo. fuori dal...

