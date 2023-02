Il Paese in cui ha sede la Huawei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Paese in cui ha sede la Huawei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CINA

Significato/Curiosita : Il paese in cui ha sede la huawei

Al mondo. la cina è una repubblica popolare in cui il potere è esercitato dal partito comunista cinese ( oppure ). il governo ha sede nella capitale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi repubblica di cina o china. coordinate: 35°50'41n 103°27'07e / 35.844722°n 103.451944°e35... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 febbraio 2023

