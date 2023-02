L organo che guida la SpA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organo che guida la SpA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Disambiguazione – "spa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi spa. la società per azioni (sigla italiana s.p.a., inglese ltd. e inc., francese...

Leipzig-dresden nel 1852 il consiglio di amministrazione (spesso abbreviato cda), nell'organizzazione aziendale è l'organo collegiale al quale è affidata...